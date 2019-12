Leggi la notizia su newsmondo

(Di domenica 29 dicembre 2019)tredi. Secondo l’associazione Marecamp sono gli stessi esemplari segnalati a Genova a inizio dicembre.tredi. Per la prima volta in questa zona di mare è stata segnalata la presenza di questi esemplari. Secondo quanto precisato da Marecamp, si tratta di tre dei quattro mammiferi marini che a inizio dicembre si trovavano al porto di Genova. Gli studiosi inizialmente avevano pensato ad un trasferimento verso l’Islanda tramite lodi Gibilterra. Le tre, invece, sono scese verso Sud e ora si trovanodi. Massima attenzione per le persone che incontrato i mammiferi visto che si stazionano in acque non loro. Marecamp predica la massima attenzione: “Avvisate la Guardia Costiera” Massima attenzione. E’ questa la parola ...

MediasetTgcom24 : Tre orche avvistate nello Stretto di Messina: è la prima volta che accade #messina - Tg3web : Tre orche sono state avvistate nello stretto di Messina da un pescatore sportivo. Secondo gli esperti, è molto prob… - NewsMondo1 : Avvistate tre orche nello Stretto di Messina (VIDEO) -