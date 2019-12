‘Avranno un altro figlio maschio…’ | Belen Rodriguez e Stefano De Martino | arriva la

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di domenica 29 dicembre 2019)Degenitori di unmaschietto? Parola di Solange Il 2019 è stato l’anno della riconciliazione di due personaggi illustri della televisione italiana. Stiamo parlando diDeche, dopo anni sparati hanno deciso di dare una seconda possibilità al loro matrimonio. In questo stesso anno sul web e sulle riviste di gossip si è parlato più volte di una possibile seconda gravidanza della soubrette argentina, ma si tratta solo di notizie infondate. Ora, però, in una rubrica del magazine Eva 3000, Solange ha rivelato questo sulla coppia: “Potrebbere unpargolo in famiglia”. Quindi dopo Santiago che ormai ha sette anni, in futuro potrebbere un secondo maschietto. E pensare che qualche settimana fa la stessadopo l’esibizione di una ragazzina a Tu si que vales ha detto: “Un giorno farò una ...

