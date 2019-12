Avete mai visto la moglie di Toto Cutugno? Sono inseparabili anche se … FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di domenica 29 dicembre 2019)è legato a Carla da ben quarantanove anni. Sisposati nel 1971 e da allora hanno custodito il loro matrimonio nonostante alti e bassi. Benché i due si amino ancora, l’esser complici è datoda situazioni particolari che insieme hanno vissuto. Se è vero che dietro un grande uomo c’è una grande donna, questo è quello che realmente rappresenta Carla. Non è stato semplice per il cantautore vivere momenti così difficili tanto da stravolgere la sfera privata. Come ha difatti dichiarato fra le pagine del “Corriere della Sera”,hamorire sotto ai suoi occhi la sorella Anna e non solo. Ha inoltre affrontato altri due eventi delicati, come la malattia del fratello e l’intervento al cuore dell’altra sorella, Rosanna. La prima operazione al cuore svolta in Italia precisamente Torino. Drammi che non si dimenticano ma ...

RaiTre : “Stasera vi racconteremo, come non avete mai visto e mai ascoltato, di Pëtr Il'ic Cajkovskij”. @eziobosso… - mirkocalemme : Se non vi siete commossi (o quasi) ascoltando Sebatiano #Esposito dopo #InterGenoa vuol dire che non avete mai pres… - reportrai3 : voi avete messo una telecamera. Ogni quanto andavate a prendere queste immagini? «In quel posto mai. Ci sono gli a… -