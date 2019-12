Avete mai visto dove vive Cristiano Malgioglio? Un appartamento eccentrico come lui nel

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di domenica 29 dicembre 2019)il paroliereoltre ad essere uno dei parolieri e cantautori più apprezzati d’Italia, è anche un personaggio televisivo. Da anni, infatti, è opinionista nei programmi di Piero Chiambretti, ma anche del Grande Fratello e giudice di All Together Now. Il suo modo di vestire è molto trash e la sua casa non è da meno, infatti rispecchia in pieno il suo stile. Il lussuosodel siciliano è ubicato in uno dei quartieri vip di Milano e al suo interno sono presenti dei dettagli abbastanza lussuosi. (Continua dopo il post) View this post on Instagram In qualche parte del mondo. A post shared by(@real) on Oct 4, 2019 at 4:07am PDT La zona giorno e la sala da pranzo del cantautore siciliano L’abitazione milanese disi apre ...

RaiTre : “Stasera vi racconteremo, come non avete mai visto e mai ascoltato, di Pëtr Il'ic Cajkovskij”. @eziobosso… - mirkocalemme : Se non vi siete commossi (o quasi) ascoltando Sebatiano #Esposito dopo #InterGenoa vuol dire che non avete mai pres… - reportrai3 : voi avete messo una telecamera. Ogni quanto andavate a prendere queste immagini? «In quel posto mai. Ci sono gli a… -