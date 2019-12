Austria,in vista governo popolari-verdi

Raggiunto l'accordo di massima tra il partito popolare Oevp di Kurz e idi Kogler per la formazione delin. L'intesa giunge 3 mesi dopo le elezioni.Il via libera deiall'accordo ci sarà solo dopo il voto vincolante dell'assemblea convocata per il 4 gennaio. Il nuovo esecutivo potrebbe giurare il 7 gennaio, dicono i mediaci.Per il leader dei, Kogler, restano da chiarire solo dettagli, e il leader dei, Kurz, conferma che "Gli ostacoli più grandi sono stati superati".(Di domenica 29 dicembre 2019)