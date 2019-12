Austria | Popolari e Verdi verso un accordo per la formazione del nuovo governo Kurz

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 dicembre 2019) È stato necessario più di un mese di trattative tra il Partito Popolare (Övp) di Sebastiane idi Werner Kogler per avvicinarsi a unper ladi un, a quasi tre mesi di distanza dalle elezioni. “Gli ostacoli più grandi sono stati superati”, confermache lo scorso 11 novembre aveva annunciato, dopo il fallimento della sua precedente coalizione con l’estrema destra, di aver iniziato le trattative con il partito ecologista. Una decisione non nei piani del cancelliere uscente che, dopo 525 giorni dicon il Partito della Libertà (Fpö), era ritornato alle elezioni a causa dello scandalo Ibiza-Gate che ha coinvolto i suoi alleati e il loro ex leader Heinz-Christian Strache, più che per le divisioni interne. Scandalo che, tuttavia, non ha coinvolto i, usciti vincenti, con il 37% dei consensi, dalle elezioni di ...

