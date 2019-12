Australia | il viaggio delle grandi emozioni

Leggi la notizia su vanityfair

(Di domenica 29 dicembre 2019), il, il, Uluru, Uluru, Uluru, Alice Spings, Alice Spings, Alice Spings, Alice Spings, il, ilIl Northern Territoryno è uno degli stati che in unnel continente si visitano sempre. È questo lo stato in cui sorge Uluru, il monumento di arenaria di colore cangiante che sembra essere il perno e il cuore della potenza e della bellezza di questa terra. Uluru – è questo il suo nome nella lingua aborigena, in inglese è conosciuto come Ayers Rock – è senza dubbio unamete più visitate, ma a sorpresa di chi teme i luoghi turistici come chi scrive non è inflazionata. È ancora un luogo dove la forza della natura riesce a mettere tutto il resto in ...

