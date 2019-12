Attacco Ebrei,Rivlin:"Minaccia globale"

"Scioccato e indignato". Così il presidente di Israele,, sull'alla casa del rabbino a Monsei, Contea di Rockland,dove un terzo degli abitanti è ebreo."L'ascesa dell'antisemitismo non è solo un problema ebraico.Dobbiamo lavorare insieme per affrontare questo male, che sta rialzando la testa ed è una verain tutto il mondo". "Inorridito", dice il governatore dello Stato di New York,Cuomo."Tolleranza zero nei confronti dell'antisemitismo a New York. E considereremo l'aggressore responsabile nella misura massima".(Di domenica 29 dicembre 2019)