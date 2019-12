Attacco con il machete a casa di un rabbino | fermato un sospettato

Leggi la notizia su newsmondo

(Di domenica 29 dicembre 2019)con ildi una New York. Cinque persone rimaste ferite, due in modo grave.un. NEW YORK (STATI UNITI) – Ritorna la paura a New York per le aggressioni antisemite. Nella notte italiana tra il 28 e il 20 dicembre 2019 è avvenuto a Monsey uncon ildi un. Il bilancio è di cinque feriti, due in modo grave. E’ statoil: si tratta di una persona afroamericana. Nuovoantisemita a New York L’aggressione è avvenuta durante le celebrazioni della settima gornata di Channukah. L’uomo si è presentato nell’abitazione con il volto coperto da una sciarpa e armato discagliandosi contro le persone di religione ebrea presenti nell’appartamento del. Inutili i tentativi di fermarlo, l’aggressore subito dopo l’è ...

