Atalanta | campo ma non solo Ecco il dato sui ricavi nel 2019

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 29 dicembre 2019)protagonista sulma non soltanto. Ilprolifico anche dal punto di vista degli ingressi economici:ilL’brilla in campionato e in Champions League, facendo stropicciare gli occhi a tutti gli appassionati di calcio. Alle spalle di una squadra simile a una macchina perfetta c’è, inoltre, una grande solidità societaria. L’edizione odierna di Tuttosport sottolinea come ilsia stato particolarmente prolifico anche dal punto di vista degli ingressi economici. Lo stadio ha portato sicuramente un esborso, ma idella Champions ammontano già a 45.6 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com

acmilan : Here's how our opponents line up Così in campo l'Atalanta #AtalantaMilan #SempreMilan - Atalanta_BC : ?? Scendiamo in campo così! ?? Your Atalanta XI to face Milan! #AtalantaMilan #SerieATIM #GoAtalantaGo ???? - Agato_Agato : A @Sport_Mediaset hanno citato questa foto: 'c'è chi vorrebbe rigiocare Atalanta Milan con Ibra in campo'.?? -