Ascolti TV primetime | sabato 28 dicembre 2019 | La porta dei sogni al 14 3% | 55 passi nel

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di domenica 29 dicembre 2019) Glitvdi28. Su Rai1 Ladeiha conquistato 2.622.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Canale 5 55nel Sole ha raccolto davanti al video 2.102.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.507.000 spettatori pari al 6.7% di share e Instinct è stato seguito da 1.030.000 spettatori (5.5%). Su Italia 1 Daddy’s Home 2 ha intrattenuto 1.343.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 In Arte Gianna Nannini ha raccolto davanti al video 1.025.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%. Su Rete4 La Giustizia di una Madre totalizza un a.m. di 1.013.000 spettatori con il 4.8% di share. Su La7 Assassinio sul Treno ha registrato 584.000 spettatori con uno share del 2.7%. Su Tv8 Un Natale Inaspettato ha raccolto 520.000 spettatori ...

zazoomblog : Ascolti TV primetime giovedì 26 dicembre 2019: Cenerentola al 20.1% All Together Now al 12% - #Ascolti #primetime… -