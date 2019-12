As Roma | Pallotta a un passo dalla vendita del club a Friedkin | “Offerta vicina ai 780

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 dicembre 2019) Lasi prepara a cambiare proprietà: da Boston a Houston, da Jamesa Dan, in un’affare tutto a stelle e strisce. Dopo 8 anni, il magnate italo-americano è pronto a cedere ilgiallorosso: secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport,si è avto molto a un’offerta di 780 milioni di euro, vicinissima alla richiesta iniziale di: 800 milioni. Le parti sono al lavoro per arrivare velocemente a una stretta di mano, che comunque avrà bisogno di altro tempo. Ma la svolta nella trattativa, scrive anche il Corriere dello Sport, c’è stata. Diventato azionista nel 2011,è presidente delladall’agosto 2012. Lascia dopo una gestione virtuosa dal punto di vista finanziario, ma altalenante sul campo. In questi 8 anni nessun trofeo conquistato, tre secondi posti in Serie A e un solo vero acuto: la semifinale di ...

tancredipalmeri : Leggo che Pallotta venderebbe a #Friedkin per 780 milioni. Se un prezzo simile della Roma fosse confermato, sarebbe… - Gazzetta_it : #Roma, #Friedkin alza la posta: offerti 780 milioni, #Pallotta vicino all'addio - Gazzetta_it : #Roma, c'è l'intesa tra Pallotta Friedkin per la cessione della maggioranza. Manca solo l'ufficialità #SerieA… -