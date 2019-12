Arsenal | Arteta | «Molto deluso per il risultato | ma…» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Il tecnico dell’ha commentato in conferenza stampa la sconfitta rimediata nel derby contro il Chelsea –Non è stato un buon finale di 2019 per l’, rimontato nel derby londinese dal Chelsea di Lampard. Prima la rete di Jorginho su un errore in uscita di Leno, poi il 2-1 firmato da Abraham. «Sonoper il, ma sono soddisfatto per altre cose che si sono viste in campo», ha dichiarato l’allenatore dei Gunners. Leggi su Calcionews24.com

