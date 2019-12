Aquilonia, il Consigliere Regionale Todisco in visita al Museo Etnografico (Di domenica 29 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAquilonia (Av) – Nella serata del 28 dicembre il Consigliere Regionale Francesco Todisco, delegato del Presidente della Regione Campania per la programmazione delle aree interne, ha visitato il Museo Etnografico Beniamino Tartaglia di Aquilonia, Museo che vanta uno dei più ricchi patrimoni di oggetti ereditati dalla civiltà rurale dell’Appennino meridionale. A margine della visita si è svolto un incontro informale tra il Consigliere Todisco, il direttore Enzo Tenore e una rappresentanza dello staff del direttivo che gestisce questa importante istituzione culturale del territorio altirpino. L’attenzione del Consigliere Todisco si è rivolta ai progetti avviati dalla nuova direzione del Museo per rilanciarne l’iniziativa e la visibilità, a cominciare dalla “banca del tempo” attraverso la quale il Beniamino Tartaglia intende acquisire nuove ... Leggi la notizia su anteprima24

