Anticipazioni Un Posto al sole puntate dal 30 dicembre al 3 gennaio: la confessione di Viviana (Di domenica 29 dicembre 2019) Nelle puntate da lunedì 30 dicembre a venerdì 3 gennaio della soap opera napoletana Un Posto al sole assisteremo alla confessione di Viviana. La giovane vuole confessare la verità sul soggiorno di Filippo a Tenerife anche perchè non riesce più a sopportare il peso di quello che è successo con il compagno di Serena. Quali saranno le conseguenze della sua presa di coscienza? Anticipazioni Un Posto al sole puntate dal 30 dicembre al 1 gennaio: tutti festeggiano per il Capodanno Lunedì 30 dicembre 2019 – Che cosa dirà Viviana Carlino?: Filippo è molto agitato da quando è arrivata a Napoli Viviana Carlino. Il giovane starà tutto il tempo nella paura che la ragazza possa dire qualcosa di compromettente. A peggiorare la situazione si metterà la scelta della ragazza di pernottare nella pensione di Serena con lo scopo di passare del tempo con lei in modo da poterle dire quello che è ... Leggi la notizia su anticipazioni

