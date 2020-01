Anticipazioni Tempesta d’Amore puntate dal 30 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020: Denise conosce il suo vero padre (Di domenica 29 dicembre 2019) Nelle puntate dal 30 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 della soap opera bavarese Tempesta d’amore vedremo Denise fare la conoscenza di suo padre che si rivelerà molto diverso da come aveva immaginato. Anticipazioni Tempesta d’Amore puntate dal 30 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020: Denise conosce il suo vero padre Lunedì 30 dicembre 2019 – chi è veramente Elmar Lubowitsch?: Denise è molto incuriositda dalle domande di Elmar. L’uomo non sembra molto interessato ai quadri che diceva di voler comprare. In siffatto contesto la ragazza inizia a farsi delle domande su quest’uomo. Il fatto che voglia sapere tutto di lei la mette in agitazione. Chi è davvero quest’uomo e cosa vuole da lei? Martedì 31 dicembre 2019 – La confessione di Elmar: Elmar decide di confessare a Denise il loro legame di parentela. Subito dopo si pente di essere stato così sincero con ... Leggi la notizia su anticipazioni

