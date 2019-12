Anti-Flag, a gennaio nuovo album e tappa in Italia. Pubblicati i primi tre singoli (Di domenica 29 dicembre 2019) “L’odio conquista tutto”. Come sempre, il messaggio lanciato dagli Anti-Flag è netto, diretto, senza giri di parole. La band di Pittsburgh, vero punto di riferimento in tutto il mondo per gli amAnti del punk-rock, ha già rilasciato i primi tre singoli di “20/20 Vision”, il nuovo album che uscirà il prossimo 17 gennaio. Esattamente tre … L'articolo Anti-Flag, a gennaio nuovo album e tappa in Italia. Pubblicati i primi tre singoli NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

