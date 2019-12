Leggi la notizia su kontrokultura

(Di domenica 29 dicembre 2019)fa una dedica aDesu, ilsi affretta a chiarire Gli amori finiscono tuttavia ci sono storie che non si dimenticano facilmente. E’ il caso diDe? I due hanno vissuto una storia bellissima che purtroppo è finita, ma un gesto diha scatenato il gossip. Cosa ha fatto? Il deejay ed ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato suuna delle storie in cui intona la canzone de Le Vibrazioni “Dedicato a te”. In questo brano c’è la frase “Immensamente”, e il giovane la canta con grande intensità. I fanno subito cheabbia cantato questa canzone perchéalla sua ex. Possibile? Ogni minima mossa del giovane e diè sempre sotto i riflettori e ogni volta il gossip si scatena annunciando un ritorno di fiamma. Sarà vero?canta una canzone de Le ...

KontroKulturaa : Andrea Damante pensa ancora a Giulia De Lellis? Il cugino interviene su Instagram - - portamiiviia : Marco Cartasegna e Andrea Damante stanno insieme ???????????? nelle stories di uno si vede l’altro ???????????????? stories insieme ???????????????????????????? - eliisabrunoni : RT @Ri_Ghetto: Nel 2020 tornano insieme segnatevi queste parole -