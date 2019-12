Ancora code e traffico in A10, Autostrade: «Cantieri notturni per tornare alla normalità» (Di domenica 29 dicembre 2019) Il governatore si affida ai social per chiarire quanto accaduto nei giorni scorsi sulla rete autostradale ligure: «La verità è che nella guerra tra Governo e Autostrade sta rimanendo schiacciata una regione, la Liguria» Leggi la notizia su ilsecoloxix

ennemme : Avere l’auto a metà servizio ancora per giorni – sospetto problema agli iniettori – e comunque non curartene: tanto… - Paola55127791 : Ancora code e traffico in A10, Autostrade: «Cantieri notturni per tornare alla normalità» - peppe844 : RT @_RoteFuchs: Avete l'età de mi nonna, state qui da secoli, vi siete fatti i followers con le leccate di culo alla gente per poi sfancula… -