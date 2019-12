Altra valanga in Trentino | travolte quattro persone | un morto sul gruppo del Brenta

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 29 dicembre 2019) Valentina Dardari La neve si è staccata a poca distanza dal rifugio Tuckett, a oltre 2.270 metri di altezza Un’si è verificata questa mattina intorno alle 11, dopo quella di ieri in Val Senales dove sono morte una donna di 35 anni, la figlia di sette e un’bambina della stessa età. Oggi, domenica 29 dicembre, unasi è staccata inAlto Adige, sulle Dolomiti orientali del, a poca distanza dal rifugio Tuckett, a oltre 2.270 metri sul livello del mare.gli scialpinisti rimasti coinvolti. Uno di loro è. Un altro è stato invece estratto vivo e trasportato d’urgenza all’ospedale di Trento. Si troverebbe in un grave stato di ipotermia.sopra al rifugio Tuckett Da quanto emerso, ilsarebbe stato raggiunto e sommerso dalla neve mentre si trovava sopra al rifugio Tuckett, chiuso in questo periodo dell’anno, nella ...

