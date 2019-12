Altra valanga in Trentino | travolte quattro persone nel gruppo del Brenta | un morto

Leggi la notizia su corriere

(Di domenica 29 dicembre 2019) Gli scialpinisti sono stati travolti da unaneldelin, non distante dal rifugio Tuckett, mentre sciavano fuoripista

SkyTG24 : Un'altra valanga in Trentino, un morto sulle Dolomiti del Brenta - donno_stefano : RT @QuotidianPost: Un'altra valanga in Trentino Alto Adige ha ucciso uno scialpinista dopo aver travolto 4 persone fuori pista. In questo m… - QuotidianPost : Un'altra valanga in Trentino Alto Adige ha ucciso uno scialpinista dopo aver travolto 4 persone fuori pista. In que… -