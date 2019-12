Almarina di Valeria Parrella | il fiore che può sbocciare in un posto ostile

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 29 dicembre 2019) “Chiunque varchi la porta di un carcere lo sa (e se non lo sa, lo sente) che sta passando da un’altra parte inconciliabile con la promessa che ci fecero da bambini: che la vita non avrebbe fatto paura, e non saremmo mai rimasti soli. Il carcere invece è paura e solitudine”.Il carcere di cui parla la citazione è quello minorile di Nisida, dove è ambientato gran parte del romanzo “”, di(Einaudi, collana Coralli). Il contrasto tra l’amenità di quel territorio di confine in bilico tra terra e mare e la ferocia della vita salta subito agli occhi attraverso le parole della voce narrante di Elisabetta Maiorano. Insegnante cinquantenne, si è sposata tardi e la perdita del suo Antonio l’ha collocata in una posizione di vedovanza che la costringe a fare i conti con i propri fantasmi. Approdata ...

