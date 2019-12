Allerta Meteo Puglia | vento forte e deboli nevicate per 36 ore | neve sulle alture e

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 29 dicembre 2019) La Protezione civile regionale ha diramato un’gialla fino a lunedì 30 dicembre (per 36 ore dalle 12 di domenica) per rischioin tutta la, soprattuttocoste, esparse al di sopra dei 400-600 metri. Qualche debole nevicata, o localmente moderata, è prevista anche a quote un po’ inferiori. L’parla inoltre di venti forti, nord-orientali, con rinforzi fino a burrasca. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Maltempo,in: temperature sotto zero nel Foggiano e su Alta Murgia barese VIDEOL'articoloper 36 ore:e mareggiateWeb.

