Allerta Meteo | altre 36 ore di maltempo e nevicate al Sud | fine anno al gelo MAPPE

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 29 dicembre 2019)2019 al freddo e alper il Sud Italia, con ulterioria bassa quota fino a Lunedì 30 Dicembre (compreso). L’ondata diproseguirà per36 ore con abbondantisui rilievi di Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, zone interne della Campania, Calabria e Sicilia, soprattutto sul Pollino, in Sila, su Nebrodi, Madonie e sull’Etna. Domani, Lunedì 30 Dicembre, nevicherà a quote collinari anche sugli Iblei, con forti venti di grecale soprattutto sul mar Jonio. Eloquenti leche pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo. Per monitorare ilin atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: Satelliti Satelliti Animati Situazione Fulminazioni Radar L'articolo36 ore dial Sud:alWeb.

DPCgov : ?? #AllertaGIALLA domani, #27dicembre, per rischio idraulico in Emilia-Romagna e Veneto ?? L'allerta ti avvisa che po… - DPCgov : ???#26dicembre ??#allertaARANCIONE per rischio idraulico in Emilia-Romagna e Veneto. ??#allertaGIALLA sul settore ori… - mnemosoune : Prossimo anno Capodanno alle Maldive e addio allerta meteo, freddo e neve -