Al Rione Sanità il primo vicolo della cultura in Italia

Napoli – E' stato inaugurato nella giornata di ieri a Napoli il vicolo della cultura nel rione Sanità. Via Montesilvano nel quartiere Sanità è ufficialmente diventata una vera e propria biblioteca all'aperto. Le opere di street art si alternano così alle edicole librarie. Installazioni artistiche tutte incentrate sulle figure che hanno fatto la storia della città di Napoli. Il vicolo è affidato ai ragazzi di Opportunity Onlus. L'Onlus, presieduta da Davide D'Errico, nasce dall'incontro di diverse associazioni con l'obbiettivo unico di impiegare i beni confiscati alla camorra per offrire nuove possibilità a chi vive in condizioni di disagio socioeconomico. Tra i testimonial del lodevole progetto anche gli scrittori Maurizio de Giovanni e Lorenzo Marone, che ieri hanno regalato alcuni dei loro libri al vicolo della cultura.

