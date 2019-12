AiutaUn.it, l’airbnb del sociale per aiutare chi ha bisogno (Di domenica 29 dicembre 2019) Nasce l’airbnb del sociale. AiutaUn, il progetto sociale dedicato all'”altro” e a chiunque scelga di mettersi in gioco per offrire al prossimo un sostegno di qualunque genere, che sia materiale, di tempo o economico. Il creatore è Stefano Longoni, manager di influencer in Italia e appassionato di tecnologia, di diritto ed economia. Il fine del progetto è quello di muovere le coscienze e mettere in relazione il mondo delle associazioni: «L’altro non è quello distante da noi, a volte è il vicino di casa, è l’anziana che vive nella casa popolare con 300 euro al mese è il papà single che non ce la fa – spiega Longoni – L’unica razza che esiste è solo quella umana!». AiutaUn mette in comunicazione domanda e offerta, donatore e beneficiario attraverso una piattaforma semplice e intuitiva. Una volta sul sito si visualizzano sulla home tre carte che indicano la ... Leggi la notizia su vanityfair

