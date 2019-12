Agguato a Houston durante le riprese di un videoclip rap: almeno 2 morti (Di domenica 29 dicembre 2019) Francesca Galici Il bilancio è di almeno 2 morti e 9 feriti per la sparatoria avvenuta durante le riprese di un videoclip rap a Houston, ma gli inquirenti non escludono che possano esserci più vittime Agguato mortale a Houston durante le riprese di un video rap. almeno due persone sono morte e altre nove sono rimaste ferite nel corso di una sparatoria che si è compiuta in un parcheggio all'interno di un'area residenziale della città texana. Solo pochi mesi fa un fatto simile era avvenuto in Francia, durante le riprese del videoclip del rapper Booba. Tutto è avvenuto venerdì notte, quando un gruppo di ragazzi ispanici tra i 17 e i 23 si è riunito nel parcheggio di Houston per girare alcune scene di un videoclip rap. La prima chiamata al 911 è stata effettuata attorno alle 21.30 da alcuni residenti, che avrebbero sentito il rumore degli spari. A riferire i dettagli di quanto ... Leggi la notizia su ilgiornale

