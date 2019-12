Africa Eco Race 2020 | Alex Botturi a caccia del bis! L’Italiano correrà con il Team

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019)sarà al via dell’Eco, raid che si disputerà tra il 7 e il 19 Gennaio e che avrà il suo via dal Principato di Monaco. Sono dodici le tappe in programma per una delle gare estreme più importanti al mondo e che si svilupperà poi per oltre 6.500 chilometri sulle sabbie del Sahara, nel versante occidentale del continenteno. Il pilota bresciano ha vinto la scorsa edizione e cercherà uno straordinario bis. Per realizzare la doppiettasi è affidato algestito da Angelo Caffi e guiderà una Yamaha 450 Wrf, versione derivata dalla serie prodotta dalla casa giapponese che richiama il Ténéré del 1986. Queste le prime parole di: “E’ un grande piacere aver potuto raggiungere un accordo con la Squadra Corse Angelo Caffi, realtà con cui vi è stima reciproca – afferma il campione– L’emozione è forte, ...

