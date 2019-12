Afghanistan | talebani attaccano la polizia a Takhar | morti 17 agenti

Leggi la notizia su tpi

(Di domenica 29 dicembre 2019) Almeno 17 poliziotti afghani sononella notte tra sabato 28 e domenica 29 dicembre, in seguito ad un attacco deicontro un posto di guardia nel distretto di Khwaja Bahauddin, nella provincia settentrionale di. Secondo ile vittime sarebbero 21locali mentre il portavoce dellaha detto all’ANSA che hanno perso la vita 17 poliziotti e altri quattro sono rimasti feriti. L’attacco segue quello di ieri contro un avamposto nel distretto di Sangin (Helmand) in cui sono10 soldati dell’esercito afghano. Un altro attacco è stato registrato il 23 dicembre, quando almeno 7 soldati afgani sono stati uccisi in un attacco contro un posto di blocco dell’esercito nel nord dell’. L’attentato, inoltre, arriva pochi giorni dopo l’inchiesta del Washington Post, denominataPapers, che svela gli errori commessi dagli ...

