Aeroporto Trapani | 15 ex consiglieri rischiano il processo In 6 anni persi 1 | 5 milioni

(Di domenica 29 dicembre 2019) “Cronica carenza di liquidità” e “una gestione economica dipendente” dagli accordi con Ryanair. Nonostante ciò Airgest, la società che gestisce l’diBirgi, sarebbe sopravvissuta soltanto attraverso “consistenti immissioni di capitale di provenienza pubblica”. In una frase: uno scalo che fa guadagnare solo la compagnia che l’ha scelto come vettore. È la radiografia tracciata dalla procura dialla fine di un’inchiesta aperta sull’della città siciliana. I pm hanno chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di peculato e falso in bilancio per 15 componenti del consiglio di amministrazione che nell’ultimo decennio (2008-2018) si sono alternati ai vertici della società. A partire dall’attuale presidente Salvatore Ombra, a capo di Airgest dal 2007 al 2012 e nominato nuovamente lo scorso agosto “a titolo gratuito”. Soldi dei comuni a ...

