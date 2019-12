Aereo fuori pista a Punta Raisi ma è un’esercitazione FOTO e VIDEO

Leggi la notizia su direttasicilia

(Di domenica 29 dicembre 2019) Cosa succederebbe se unandasseall’aeroporto di Palermo? Per rispondere a questa domanda è scattata nello scalo palermitano una grande esercitazione per verificare il piano di emergenza aeroportuale e per testare la tempestività degli interventi. Lo scenario ha visto il(simulazione) di unin arrivo da Roma con a bordo 12 passeggeri più 3 componenti dell’equipaggio, alle 1.30 circa. La simulazione si è svolta nella notte tra sabato e domenica e ha coinvolto Enac, Enav, Vigili del Fuoco, 118, Polizia di Frontiera, Carabinieri, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, Asp, Croce Rossa Italiana, Polizia municipale di Cinisi, Protezione Civile, Capitaneria di Porto, handler Gh Palermo e Aviapartner. Oltre cento i partecipanti, ognuno con un ruolo ben preciso per fronteggiare l’emergenza. Nell’esercitazione, l’aeromobile dichiara avaria ...

