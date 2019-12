Adolescente salta giù dallo scuolabus per salvare il cane dalla casa in fiamme (Di domenica 29 dicembre 2019) Mike Assi era un ragazzino di 16 anni che, come ogni giorno, stava tornando a casa da scuola a bordo dello scuolabus. All’improvviso ha visto del fumo provenire da una casa e si è accorto che quella era la sua abitazione. Non c’era nessuno, a parte il suo cane. E lui si è precipitato giù dal pulmino per poterlo aiutare. Il sedicenne Mike Assi sapeva che in casa a quell’ora non c’era nessuno. E per fortuna visto che la casa stava bruciando. Anzi, non è che proprio non c’era nessuno: dentro le mura domestiche era rimasto intrappolato il suo cane. Il suo miglior amico peloso era in pericolo di vita, se qualcuno non avesse agito in tempo, per lui non ci sarebbe stato scampo. Sarebbe morto soffocato o bruciato all’interno della sua stessa casa. E Mike Assi non poteva ... Leggi la notizia su bigodino

