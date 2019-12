Accerchiato e picchiato da 10 persone perché gay

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di domenica 29 dicembre 2019) Brutto caso di omofobia la scorsa notte a Milano. Un 25enne di nome Andrea è stato, infatti, aggredito in zona Porta Ticinese. Il ragazzo, che si trovava nel capoluogo lommbardo per lavoro, ha riferito alla Polizia di essere stato circondato da una decina di, intorno alla mezzanotte, e di essere stato colpito con un coccio di bottiglia. Al giovane, portato in ospedale, è stata riscontrata una ferita lacero contusa alla testa e un forte trauma al torace ma non è in gravi condizioni. Stando a quanto si è appreso, il 25enne, avvicinandosi a una pattuglia di polizia, ha raccontato l’aggressione subito poco prima: stava passeggiando, mano per la mano, con il suo commpagno. In corso le indagini per risalire agli aggressori: sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona molto frequentata dai giovanilì ci sono molti locali. LEGGI ANCHE: Va a ...

CronacaSocial : ?? Brutto caso di #omofobia. I dettagli ?? -