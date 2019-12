Abbiamo sentito il botto | sono esplosi gli airbag L' urlo | Pietro fermati Poi si è

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 29 dicembre 2019) Stefano Vladovich Sarebbero queste le parole dette ai vigili urbani dai due amici dell'investitore Roma «un grangli air bag e l'auto continuava la corsa.detto adi fermarsi. In quell'istante si è spento il motore. Siamo scesi e siamo tornati indietro a piedi». Sarebbero queste le prime dichiarazioni dei supertestimoni in auto conGenovese. Davide Acampora e Tommaso Edoardo Destroje Fornari Luswerghi primi ad essere ascoltati dagli agenti della polizia di Roma Capitale intervenuti sabato notte su corso Francia. Presi a sommaria informazione, le loro parole adessosul tavolo del pm. Un'informativa allegata al resto delle indagini svolte dal gruppo Parioli sul drammatico incidente costato la vita a Camilla Romagnoli e Gaia von Freymann, entrambe sedicenni. Inizialmente restii a raccontare, probabilmente ...

