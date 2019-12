A Pozzallo lo sbarco dei 32 migranti a bordo della Alan Kurdi | VIDEO

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di domenica 29 dicembre 2019) Sono sbarcati ai 32, tutti di nazionalità libica, soccorsi dalla, la nave umanitariaOng Sea Eye. Isono stati salvati nei giorni scorsi nel Mediterraneo: tra di loro, 10 minori, alcuni in tenera età, e 5 donne, tra cui una incinta (LO SPECIALE). Ricollocamento in Ue La decisione dell’Italia di assegnare il porto sicuro è stata presa proprio tenendo contopresenza adiin condizioni di vulnerabilità, per alcuni dei quali è stata anche chiesta l'evacuazione medica. La Commissione europea ha già avviato, su richiesta dell'Italia, la procedura per il ricollocamento deisulla scorta del pre-accordo di Malta. Gli abbracci e il messaggio di ringraziamento La notizia che, dopo giorni in mare, iavrebbero potuto raggiungere la terra ferma è stata accolta da abbracci di gioia tra le ...

eziomauro : Migranti, si sblocca la situazione della Alan Kurdi: Viminale autorizza sbarco a Pozzallo - leone150872 : RT @ClaudioDeglinn2: BUONGIORNO PATRIOTI! Malta nega lo sbarco dei clandestini alla Ong di Alan Kurdi..e il governo italiano “scafista” PD-… - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: La nave della ong tedesca Sea Eye aveva denunciato che Malta aveva respinto lo sbarco di una decina di migranti libici in con… -