A 7 anni crea un impero milionario Grazie alle caramelle

Leggi la notizia su vanityfair

(Di domenica 29 dicembre 2019) Alina Morse ha 14vive in Michigan ed è a capo di undi nome Zollipops, azienda che produceche non sono dannose per la salute. Divide le sue giornate tra scuola, compiti e incontri di lavoro, per decidere il nuovo packaging dei prodotti o quali colori utilizzare per le confezioni dei dolci. La sua è una di quelle storie da raccontare. Aveva solo 7quando nel 2012 si chiese il perché non fosse possibile realizzaree dolciumi che non provocassero carie dentali, così che i bambini potessero mangiarli senza problemi. E la domanda venne fatta anche al padre il quale le suggerì di fare qualche ricerca e parlare con i dentisti per capire meglio che cosa avrebbe dovuto contenere, per esempio, un lecca-lecca più sano. E così fece Alina, senza farselo ripetere. View this post on Instagram We wish you a happy Thanksgiving! A ...

paganoangie : RT @GiorgiaMeloni: Quella delle #partiteIVA è un'ecatombe, rendere impossibile la vita a chi lavora e produce è inaccettabile. Agli imprend… - barbara_figari : RT @GiorgiaMeloni: Quella delle #partiteIVA è un'ecatombe, rendere impossibile la vita a chi lavora e produce è inaccettabile. Agli imprend… - Siron52129476 : RT @GiorgiaMeloni: Quella delle #partiteIVA è un'ecatombe, rendere impossibile la vita a chi lavora e produce è inaccettabile. Agli imprend… -