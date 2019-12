6 anni fa il dramma di Schumacher | la speranza resta viva La moglie | “Stiamo facendo di

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 29 dicembre 2019) Il 29 dicembre 2013, esattamente 6fa oggi, la vita di Michaelè cambiata per sempre dopo il tragico incidente sugli sci a Meribel, sulle Alpi francesi, che gli ha provocato un gravissimo trauma cranico. Schumi è rimasto in condizioni critiche e coma indotto per mesi e mesi e ha impiegato 254 giorni prima di lasciare l’ospedale per fare ritorno nella sua dimora a Gland, nel cantone di Vaud, sul lago di Ginevra. Da allora, è sceso il silenzio sul sette volte campione del mondo di Formula 1, circondato dall’affetto dei suoi cari, laCorinna in primis, e di uno staff medico che lo segue passo passo. In questisi è saputo ben poco, però si sa che sono circa dieci gli esperti di riabilitazione, tra fisioterapisti, infermieri e accompagnatori, che aiutano la famiglianell’assistere Michael. “Niente è rimasto intentato per ...

