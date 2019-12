29 dicembre 1964 | Giuseppe Saragat giura come quinto presidente della Repubblica

Leggi la notizia su newsmondo

Il 29 dicembre 1964 è il giorno del giuramento di Giuseppe Saragat. La presidenza Segni Il segretario del Psdi ascende al Quirinale a due anni di distanza dall'insediamento di Antonio Segni. Il democristiano sardo era infatti stato eletto nel 1962, battendo proprio Saragat, grazie ai voti dei monarchici e del Msi. Nell'estate del 1964, però, Segni fu colpito da trombosi e settimane dopo fu costretto a dimettersi per le non perfette condizioni di salute. Le elezioni del dicembre 1964, quindi, il Parlamento in seduta comune si riunisce per eleggere il nuovo presidente. Saragat è il candidato del fronte socialista mentre la DC e il PCI puntano rispettivamente

