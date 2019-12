“18 regali” | Vittoria Puccini | Elisa Girotto madre incredibile

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 29 dicembre 2019) Una storia drammatica, vera, in un film che parla d'amore. Esce al cinema il 2 gennaio "18 Regali" (con Lucky Red) di Francesco Amato, ispirato alla toccante vicenda di, morta nel 2017 per un tumore scoperto quando era incinta. La donna che ha commosso tutti lasciando alla figlia 18 regali per i suoi futuri compleanni, fino alla maggiore età, non avendo il tempo di vederla crescere. Nel film. "Conoscevo la storia, l'avevo letta come molti, è una storia che ha fatto il giro del web oltre i confini italiani quella die quando ho letto la sceneggiatura mi sono commossa, ma mi ha colpito anche l'originalità con cui gli sceneggiatori e il regista avevano deciso di raccontare questa vicenda in un film". Nel film infatti, la figlia, Anna, che nella realtà ha solo tre anni, è interpretata da Benedetta Porcaroli, ha 18 anni e non ha mai ...

