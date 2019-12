10 animali che hanno fatto storia

Leggi la notizia su vanityfair

(Di domenica 29 dicembre 2019) Il cane LaikaLo scimpanzé HamIl cavallo MarengoLa tartaruga JonathanIl cane BaltoLa pecora DollySirus l'elefanteIl piccione Cher AmiL'orca KeikoGrumpy CatLo scimpanzé KokoLa più celebre resta la cagnolina Laika, il primo essere vivente ad aver orbitato intorno alla Terra. Un simbolo della Guerra Fredda, della gara tra Stati Uniti e ex Unione Sovietica per la conquista dello Spazio: fu trovata tra le strade di Mosca e poco dopo messa sullo Sputnik per un viaggio che già in partenza si sapeva che sarebbe stato senza ritorno. Ma Laika non è la sola: sono tanti glichescritto la, e nella gallery sopra trovate alcuni esempi da non dimenticare. Tra questi Jonathan la tartaruga ultracentenaria diventata icona gay che a quasi due secoli di vita ha trovato la felicità con un’altra tartaruga maschio. Indimenticabile anche Balto, il primo cane usato in ...

enpaonlus : Botti di Capodanno 2020, terrore per cani, gatti e altri animali: ecco la mappa dei comuni italiani c… - MediasetTgcom24 : Tre orche avvistate nello Stretto di Messina: è la prima volta che accade #messina - VanityFairIt : Una bella storia -