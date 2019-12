Wolverhampton | Traore è decisivo contro il Manchester City

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Un gol e un assist perin Wolvherhampton-. Il maliano ha completato la bellezza di 10 dribbling L’espulsione di Ederson dopo pochi minuti ha costretto ila una lunga partita di attesa. Ciò ha un po’ spiazzato il, squadra che preferisce attaccare in transizione. Adamaè stato fondamentale per dare creatività e imprevedibilità aldi Nuno Espirito Santo. Oltre al gol e all’assist per Raul Jimenez, il maliano ha totalizzato l’enorme cifra di 10 dribbling riusciti, nonostante i pochi spazi a disposizione.si conferma uno dei giocatori della Premier più bravo a saltare l’avversario. Leggi su Calcionews24.com

