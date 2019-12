Warner Bros | il 2020 è di Wonder Woman | Harley Quinn e Christopher Nolan

Leggi la notizia su movieplayer

(Di sabato 28 dicembre 2019) Il nostro incontro con Barbara Pavone, Senior Vice President Group Marketing di. Entertainment Italia, alle Giornate di Cinema:trae il nuovo film di. Alle Giornate di Cinema 2019 abbiamo incontrato Barbara Pavone, Senior Vice President Group Marketing di. Entertainment Italia, con cui abbiamo parlato del listino. Ilè all'insegna delle supereroine, con1984, sempre con protagonista Gal Gadot, e Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di), in cui Margot Robbie riprende il ruolo di. L'estate invece sarà tutta di Tenet, il nuovo film di, girato in parte in Italia, sulla Costiera Amalfitana. La video intervista a Barbara Pavone

Malandrino76 : @WhisperTraDiMe Sai tipo i Goblin sugli aerei nei cartoni animati della Warner bros?!? Quelli che, appena non guar… - VivaLaFisica : RT @GREISON_ANATOMY: Hollywood, California, studi della Warner Bros. Sono stata sul set di The Big Bang Theory, non potete immaginare il di… - GREISON_ANATOMY : Hollywood, California, studi della Warner Bros. Sono stata sul set di The Big Bang Theory, non potete immaginare il… -