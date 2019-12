Walter Nudo ha un nuova fidanzata | si chiama Roberta

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di sabato 28 dicembre 2019) È un classicone dei fidanzati farsi la foto di Natale davanti all’albero illuminato. Magari da mettere online su Facebook o Instagram per suggellare pubblicamente un amore o informare addirittura che è nato e che c’è qualcosa di nuovo nella vita di due persone che si sono trovate. E allora foto su Instagram perNigro, la donna che da qualche mese è al fianco del vincitore del Grande Fratello Vip 3.ha postato il loro primo scatto seduti accanto all’albero di Natale: «Semplicemente Buon Natale di cuore a tutti voi, da me e». LEGGI ANCHE: Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme?(da Instagram). Non si hanno molte informazioni sulla ragazza, se non che abbia 42 anni e che è una dipendente Mediaset. Tra i due sarebbe scoccata la scintilla qualche mese fa, con Chi che aveva immortalato i primi scatti della...

