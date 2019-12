Walter Nudo esce allo scoperto con la nuova compagna

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di sabato 28 dicembre 2019)presenta sui social network la suaL’amore bussamente alla porta di. Comparsi assieme per la prima volta in un servizio pubblicato sul settimanale Chi nella scorsa estate, della fortunata si sa pochissimo. Giusto il nome, Roberta Nigro. Difatti, i suoi profili social, così come tutte le info personali inerenti, sono rigorosamente privati. A interrompere momentaneamente il silenzio ci ha pensato lo stessoqualche ora fa, quando sulla sua pagina personale di Instagram ha postato uno scatto dove i due appaiono stretti in un tenero abbraccio, sorridenti. La coppia posa accanto a un albero di Natale, il modo scelto dall’ex vincitore dell’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip per augurare buone feste. Chi è la fidanzata Ma cosa è dato sapere, almeno finora, sulla donna? Come già sottolineato, ama ben poco le luci dei riflettori, ...

