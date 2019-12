Virtus Bologna-Olimpia Milano orario e tv | come vederla gratis e in chiaro Il palinsesto

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di sabato 28 dicembre 2019) La partita più attesa della stagione fino a questo momento per gli appassionati di basket italiano è ormai alle porte, conche si fronteggeranno domani pomeriggio alle ore 15.30 nellaSegafredo Arena. Alla Fiera diandrà in scena il confronto n.174 tra le due società più titolate della pallacanestro nostrana in campo nazionale (28 scudetti per i lombardi, 15 per i felsinei), attualmente in lotta per chiudere il girone d’andata della Regular Season in prima posizione. Le V Nere, reduci dal trionfo nel derby stracittadino con la Fortitudo, hanno un bilancio di 12 vittorie e 2 sconfitte in campionato, mentre le Scarpette Rosse milanesi vantano un record di 10 vinte e 4 perse. La sfida tra, in programma domenica 29 dicembre alle ore 15.30, verrà trasmessa gratuitamente e inin diretta su Rai 2 ...

