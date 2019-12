Viglia di campionato per il Gragnano: il saluto all’ex capitano Martone (Di sabato 28 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiGragnano (Na) – Vigilia di campionato per i gialloblù che domani pomeriggio saranno impegnati allo “Ianniello” di Frattamaggiore per il recupero della gara rinviata lo scorso weekend. Il saluto della società Asd Città di Gragnano all’ex capitano Savino Martone, ingaggiato dal Real Vico Equense. Quella di domani sarà la prima partita, la prima domenica, dopo tanti anni senza Savino Martone con la fascia di capitano dei gialloblù. Nella tarda mattinata di oggi infatti il Real Vico Equense ne ha ufficializzato l’ingaggio. La società gialloblù augura a Savino le migliori soddisfazioni per questo nuovo capitolo della sua carriera. Ogni scelta professionale va accettata e rispettata, inoltre, seppur senza lieto fine, la sua esperienza con i nostri colori mantiene i connotati della favola. Una favola lunga sette Campionati, ... Leggi la notizia su anteprima24

