VIDEO – GdF Messina | “128 bombe tra botti illegali venduti sui social”

(Di sabato 28 dicembre 2019) Notevoli i risultati derivanti dall’intensificazione dei controlli disposta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza die in linea con le disposizioni emanate dalla locale Autorità Prefettizia a contrasto della fabbricazione, del commercio e della detenzione dei. In particolare, le Fiamme Gialle peloritane, nel corso di due diversi interventi, hanno sequestrato circa 18.000 artifizi pirotecnici, detenuti illegalmente, per un peso complessivo di oltre 180 chili. I dettagli forniti dal Comando Provinciale: “Nel corso di ordinari controlli sull’uso distorto di famosi social networks, rilevavano come un messinese – utilizzando uno pseudonimo per non rendersi riconoscibile – proponesse in vendita, sul web, diverso materiale esplodente. Il dato così acquisito veniva quindi opportunamente sviluppato attraverso mirate investigazioni, pervenendo ...

