Vidal Inter | accordo fino al 2022 | le cifre dell’operazione

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 dicembre 2019)trovato tra nerazzurri ed entourage del cileno per un contrattoal: ledell’operazione Intesa raggiunta tra l’. Il club nerazzurro e l’entourage del cileno, secondo La Gazzetta dello Sport, avrebbero infatti trovato uneconomico sulla base di 5 milioni netti a stagioneal. Discorso decisamente diverso, invece, riguardo la trattativa con il Barcellona. Con l’ultima offerta nerazzurra per un prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni reputata non sufficiente dal club catalano. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : L’@Inter tiene viva la pista #Giroud con il @ChelseaFC, può anticipare l’arrivo di #Darmian dal @1913parmacalcio e… - capuanogio : Su #Vidal (in Italia) solo l’#Inter. Non interessa alla #Juve - SkySport : ?? I dettagli #SkyCalciomercato -