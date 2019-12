Vidal Barcellona | arriva la risposta del club spagnolo al cileno

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 dicembre 2019)ladelblaugrana alla richiesta di pagamento da parte del. Ecco le nota dei catalani Negli ultimi giorni tiene banco la diatriba tra Arturoe il, colche ha accusato ildi non aver ricevuto determinati pagamenti riguardanti dei bonus. Il Mundo Deportivo riporta ladei blaugrana al calciatore. «Gli atti propri del signordimostrano di aver accettato pacificamente il pagamento come concordato dalle parti, e solo ora, per ragioni che non conosciamo e che potrebbero spiegare il contesto di cui sopra, quell’interesse appare all’improvviso», comunica ilcatalano. Leggi su Calcionews24.com

SkySport : ? Vidal rompe con il #Barcellona ? Azione legale contro i blaugrana #SkySport #SkyCalciomercato - Gazzetta_it : .@kingarturo23, clamorosa mossa a sorpresa: #denuncia il @FCBarcelona per premi non pagati! #mercato - GoalItalia : Il Barça fa resistenza, ma Arturo Vidal ha detto sì all'Inter ?? -