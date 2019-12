Vibo Valentia | ragazzi down insultati al ristorante | i carabinieri li invitano e regalano

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 28 dicembre 2019) Lavinia Greci I militari hanno voluto fare un regalo alla comitiva didisabili presi di mira nella pizzeria di Filadelfia. Un ristoratore di Catanzaro, poi, ha chiesto i loro contatti per invitarli a cena nel suoQualche giorno fa, alcuni clienti di una pizzeria di Filadelfia, in provincia di, si erano lamentati con il proprietario del locale perché, proprio in un tavolo accanto al loro, stavano cenando un gruppo di persone affette dalla sindrome die quella presenza, a detta loro, avrebbe turbato il loro pasto. "Non possiamo cenare con loro, ci viene la nausea. Comprendiamo la malattia, ma mangiare insieme a loro proprio no", avrebbero detto gli avventori del locale, non curandosi della presenza deiche, percepita quella frase, si erano giustamente sentiti offesi. L'invito deiA qualche ora dallo spiacevole accaduto, ...

angelomangiante : Un gruppo di ragazzi down era in una pizzeria a Vibo Valentia. Una famiglia è andata però dal proprietario del loca… - NicolaMorra63 : 'Perché la #ndrangheta è tanto più potente quanto più è invisibile. E nell'invisibilità può nascondersi chiunque, '… - Tg3web : Qualche giorno dopo l'operazione anti 'ndrangheta che ha portato a oltre 300 arresti, a Vibo Valentia scende in pia… -